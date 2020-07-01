В Узбекистане с 6 июля начинается процесс приема учеников в 1-й класс

С 6 июля стартует процесс приема учеников в 1-й класс общеобразовательных школ на 2020/2021 учебный год. В Ташкенте, в качестве эксперимента, подача документов в первые классы будет осуществляться в режиме онлайн-очереди, сообщает Podrobno.uz

Документы учащихся 1-го класса будут приниматься:

– с 6 по 31 июля – в пределах прикрепленного микрорайона;

– с 1 по 25 августа – за пределами микрорайона в зависимости от вместимости школ.

Также в целях предотвращения скопления родителей в школах в условиях карантина, процесс подачи документов первоклассников в Ташкенте впервые будет осуществляться в режиме онлайн-очереди через сайт qabul.maktab.uz (запись начнется с 5 июля).

Если программа будет успешно реализована в Ташкенте, со следующего учебного года она будет постепенно внедряться в других регионах.

Для поступления в 1 класс требуются следующие документы:

1. Заявление на имя директора;

2. Копия свидетельства о рождении ребенка;

3. Копии паспортов родителей;

4. Медицинская справка о здоровье ребенка;

5. 4 цветные фотографии ребенка, размером 3,5 х 4,5 см;

"Педагогами и психологами школы будет проведена разъяснительная работа с родителями, намеревающимися сдать документы на детей, которым еще не исполнится 6,5 лет по состоянию на 31 августа соответствующего года. Мы хотели бы еще раз напомнить вам, что лучше отправлять детей дошкольного возраста в дошкольные учреждения", – отметили в министерстве.

Вопросы, предложения и жалобы относительно поступления ребенка в 1-й класс общеобразовательных школ можно направлять в районные (городские) отделы народного образования.

В 2020-2021 учебном году в школы планируется принять в общей сложности 650 116 первоклассников.