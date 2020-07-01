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  • 1 июль 2020 21:00
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Uzbekistan Airways ввела новые правила возврата денег за билеты

Uzbekistan Airways ввела новые правила возврата денег за билеты

С 1 июля Uzbekistan Airways вводит новые правила возврата сумм за авиабилеты и услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

 

Теперь для обеспечения возврата сумм, оплаченных пассажирами до 31 декабря 2020 года за авиабилеты и дополнительные услуги, оформляются депозитные ваучеры.

 

Депозитный ваучер оформляется на сумму стоимости билета, подлежащую возврату, плюс бонус в размере 5% от этой суммы по месту приобретения авиабилета.

 

Депозитные ваучеры в течение года от даты их оформления могут быть использованы пассажирами для оплаты любой другой перевозки или дополнительных услуг на рейсах Uzbekistan Airways.

 

По истечении одного года от даты оформления ваучера неиспользованная сумма депозита будет возвращена пассажиру в форме первоначальной оплаты.

 

Применение депозитных ваучеров вводится на основании решения заседания Кабинета Министров под председательством президента от 25 мая по вопросам обеспечения стабильности транспортной системы в период карантина.


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