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  • 1 июль 2020 9:30
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Из-за автомобиля, выехавшего на встречную полосу, погибли два человека

В Сурхандарьинской области из-за автомобиля, выехавшего на встречную полосу, погибли два человека. Водитель и пассажир скончались на месте от тяжелых ожогов.

 

Из-за автомобиля, выехавшего на встречную полосу, погибли два человека

 

Авария со смертельным исходом произошла 29 июня в Кызырыкском районе. Около 23:50 житель махалли "Окжар" Т. З. ехал на машине марки "Малибу" по 81-му километру автомагистрали 4R-100 Кызырик-Бандихон, проходящей через махаллю "Зарбдор". 

 

Т.З. выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21011, который загорелся от удара. Водитель Х.У. и находившийся рядом с ним пассажир погибли. 

 

В тушении пожара участвовали две пожарные машины, им удалось ликвидировать огонь в 00:15. 

Как сообщили в УВД Сурхандарьинской области, 30 июня в отношении Т. З. возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы).


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