Президент — о правосудии, следствии, коррупции, защите частной собственности

Руководящих сотрудников органов правопорядка будут обучать по спецкурсу «Честь и достоинство человека — высшая ценность», говорилось на совещании у президента. Глава государства поручил пересмотреть судебную систему по принципу «один суд — одна инстанция», прекратить практику рассмотрения дел в надзорном порядке, усилить гарантии прав на землю, внедрить рейтинг правосудия и коррупционной обстановки, принять меры для усиления роли адвокатов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июня провел видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения правосудия и противодействия коррупции, сообщила пресс-служба главы государства.
За последние три года было принято более 20 законов, указов и постановлений по этим вопросам. В результате реформ судами оправдано 2273 лица. Кроме того, более 3500 молодых людей и женщин, которые совершили преступления по незнанию, были взяты под поручительство махалли и общественности и освобождены от наказания в виде лишения свободы. За нарушения прав человека 60 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к уголовной ответственности, говорится в сообщении.
На совещании отмечалось, что «такие изменения укрепляют веру нашего народа в торжество правды и справедливости, однако еще рано говорить, что наши люди удовлетворены судебно-правовой системой».
Президент особо подчеркнул, что недавние трагические события в органах внутренних дел Андижана и Чиракчинского района должны разбудить руководителей системы, призвать их сделать конкретные выводы.
В настоящее время к ответу призваны 11 сотрудников внутренних дел, причастные к указанным преступлениям, 7 руководителей освобождены от должности, еще 16 привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе проведенного парламентскими группами Олий Мажлиса открытого диалога с населением на местах общественность открыто заявила о случаях несправедливости в данном направлении.
Отныне депутаты и сенаторы, основываясь на этом опыте, будут проводить в своих избирательных округах регулярный диалог по вопросам обеспечения справедливости и борьбы с коррупцией с привлечением судейского корпуса, руководителей секторов и общественности, следует из сообщения.
Случаи несправедливости и проблемы, высказанные населением, будут ежеквартально критически обсуждаться в местных кенгашах народных депутатов с последующей постановкой конкретных вопросов перед ответственными лицами и оценкой их деятельности.
Профильные комитеты Олий Мажлиса будут вести рейтинг правосудия и коррупционной обстановки каждого региона, а по итогам каждого полугодия проводить парламентские слушания и проверки, отмечалось на совещании.
Национальному центру по правам человека, омбудсману и Ташкентскому государственному юридическому университету поручено организовать обучение руководящих сотрудников органов правопорядка по специальному учебному модулю «Честь и достоинство человека — высшая ценность».
Отмечалось, что качество следствия и квалификация следователей не соответствуют требованиям. За первые пять месяцев текущего года суды оправдали 323 граждан, к которым следственными органами были предъявлены необоснованные требования, а также исключили необоснованные обвинения в отношении 1854 человек. В одном только прошлом году 236 оправданным лицам государством было выплачено 6,7 млрд сумов материального и морального ущерба.
Ранее конкурс на занятие должности судьи был ужесточен путем установления таких требований, как наличие определенного стажа работы и окончание Высшей школы судей. На совещании отмечена необходимость установления схожих требований и для кандидатов в следователи. В частности, ответственным ведомствам поручено создать Институт следствия, разработать совершенно новые требования к профессии следователя, внедрить передовой опыт и стандарты в этой сфере.
Кроме того, в 2018—2019 годах судами первой инстанции было оправдано 307 человек в рамках 192 уголовных дел. Ни в одном из этих процессов прокуроры не снимали обвинения. В связи с этим президент отметил необходимость введения процедуры, по которой прокурор, не дожидаясь завершения судебного процесса, будет отказываться от обвинений по своей инициативе, если в ходе суда будут выявлены ошибки следствия.
В более чем 8000, или 44% обращений, поступивших в текущем году, заявители жаловались на неполноту и необъективность рассмотрения дел в судах, а также затягивание их рассмотрения.
В 2019 году более 2500, или 44% дел, рассмотренных в хозяйственных судах в порядке апелляции, кассации и надзора, были отменены или изменены. Это значит, что в одном из двух случаев решения районных и областных хозяйственных судов изменяются после рассмотрения вышестоящим судом, из-за чего страдают предприниматели и инвесторы в вопросах времени и затрат.
Ответственным лицам поручено пересмотреть судебную систему на основе передового опыта и международных стандартов по принципу «один суд — одна инстанция».
Судебная практика «рассмотрения дел в надзорном порядке», которая устарела и самое название которой не соответствует сути правосудия, будет полностью прекращена.
Шавкат Мирзиёев выдвинул предложение об устранении всех факторов, влияющих на вынесение судом справедливого решения, включая право председателя Верховного суда и генерального прокурора на протест. Палаты парламента рассмотрят данное предложение.
Подчеркнуто, что решения, принимаемые судами, должны основываться только на доказательствах, исследованных в ходе судебного разбирательства. Отмечалось, что некоторые судьи зациклены на материалах следствия, а это дискредитирует закон,судебную власть и государство. Указано, что справедливость должна осуществляться на глазах людей, открыто и прозрачно, во имя справедливости.
Глава государства также затронул вопросы создания удобств для жителей некоторых районов и городов при обращении в суд. К примеру, в Ургуте, одном из самых населенных районов (500 тысяч жителей, 102 махалли), нет суда по гражданским делам, поэтому гражданам приходится преодолевать 80 км, чтобы добраться до Тайлакского межрайонного суда. В связи с этим даны поручения по оптимизации судов и их деятельности.
Частная собственность должна находиться под гарантированной защитой закона и судов, подчеркивалось на собрании. За последние полтора года суды отменили 1730 решений хокимов о выделении земли, сносе и приватизации зданий и сооружений. В 1000 случаев через суды были восстановлены права граждан и предпринимателей, связанные с земельными отношениями, в 51 случае — в связи со сносом, в 62 случаях — касательно приватизации.
Указано на необходимость отмены пересмотра результатов приватизации, и вообще — недопущения выступления госорганам с такой инициативой, что следует закрепить законодательно.
Необходимо усилить гарантии прав на землю и строго определить, что вопрос отмены имущественных прав может быть решен только в судебном порядке, отметил президент.
Подчеркнуто, что хокимы областей, районов (городов), руководители всех секторов обязаны обеспечить строгое соблюдение этих требований на подведомственных им территориях.
Будет разработан законопроект об усилении ответственности за воспрепятствование деятельности судьи и принуждение его к принятию несправедливого решения.
Адвокатура — неотъемлемая часть достижения правосудия, и роль данного института в обеспечении справедливости неоценима, говорится в сообщении пресс-службы. Сегодня в Узбекистане действуют около 4000 адвокатов, на 8500 жителей страны приходится в среднем 1 специалист. Более того, 43% адвокатов работают в Ташкенте, а в 20% районах не зарегистрировано ни одной адвокатской фирмы.
Отмечалась необходимость отмены требования о наличии двухлетнего юридического стажа для начала адвокатской деятельности, введения порядка прохождения студентами практики в качестве помощника юриста. Впредь юридические вузы будут готовить магистрантов по специальности «адвокатура».
Из-за отсутствия прозрачной процедуры отбора адвокатов, предоставляемых государством, наблюдаются случаи, когда некоторые следователи вызывают к обвиняемому знакомых адвокатов и оказывается давление. Так, в прошлом году в Ташкенте из более чем 7 млрд сумов, выделенных государством адвокатам, половина выплачена 20 юридическим фирмам (в общей сложности действует 746 таких фирм).
В связи с этим соответствующим министерствам поручено запустить электронную систему выбора адвокатов, предоставляющих юридическую помощь за государственный счет. Сперва система будет внедрена в качестве эксперимента в столице.
Подчеркивалась также необходимость установления обязательности участия адвоката и в делах лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, кроме того, при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.
Будет разработан пакет актов законодательства, направленный на повышение привлекательности адвокатской деятельности, усиление защиты и гарантий прав адвокатов.
Поставлена задача внедрить до конца года в Верховном суде единый комплекс информационных систем «Адолат» («Справедливость»), что позволит обращаться в суды электронно, следить за состоянием обращений в режиме онлайн и отправлять информацию сторонам в электронном виде.
Кроме того, подчеркнуто, что в этом году суды должны быть на 100% обеспечены видеоконференцсвязью.