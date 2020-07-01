Президент — о правосудии, следствии, коррупции, защите частной собственности

Руководящих сотрудников органов правопорядка будут обучать по спецкурсу «Честь и достоинство человека — высшая ценность», говорилось на совещании у президента. Глава государства поручил пересмотреть судебную систему по принципу «один суд — одна инстанция», прекратить практику рассмотрения дел в надзорном порядке, усилить гарантии прав на землю, внедрить рейтинг правосудия и коррупционной обстановки, принять меры для усиления роли адвокатов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июня провел видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения правосудия и противодействия коррупции, сообщила пресс-служба главы государства.





За последние три года было принято более 20 законов, указов и постановлений по этим вопросам. В результате реформ судами оправдано 2273 лица. Кроме того, более 3500 молодых людей и женщин, которые совершили преступления по незнанию, были взяты под поручительство махалли и общественности и освобождены от наказания в виде лишения свободы. За нарушения прав человека 60 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к уголовной ответственности, говорится в сообщении.





На совещании отмечалось, что «такие изменения укрепляют веру нашего народа в торжество правды и справедливости, однако еще рано говорить, что наши люди удовлетворены судебно-правовой системой».





Президент особо подчеркнул, что недавние трагические события в органах внутренних дел Андижана и Чиракчинского района должны разбудить руководителей системы, призвать их сделать конкретные выводы.





В настоящее время к ответу призваны 11 сотрудников внутренних дел, причастные к указанным преступлениям, 7 руководителей освобождены от должности, еще 16 привлечены к дисциплинарной ответственности.





В ходе проведенного парламентскими группами Олий Мажлиса открытого диалога с населением на местах общественность открыто заявила о случаях несправедливости в данном направлении.





Отныне депутаты и сенаторы, основываясь на этом опыте, будут проводить в своих избирательных округах регулярный диалог по вопросам обеспечения справедливости и борьбы с коррупцией с привлечением судейского корпуса, руководителей секторов и общественности, следует из сообщения.





Случаи несправедливости и проблемы, высказанные населением, будут ежеквартально критически обсуждаться в местных кенгашах народных депутатов с последующей постановкой конкретных вопросов перед ответственными лицами и оценкой их деятельности.

Профильные комитеты Олий Мажлиса будут вести рейтинг правосудия и коррупционной обстановки каждого региона, а по итогам каждого полугодия проводить парламентские слушания и проверки, отмечалось на совещании.





Национальному центру по правам человека, омбудсману и Ташкентскому государственному юридическому университету поручено организовать обучение руководящих сотрудников органов правопорядка по специальному учебному модулю «Честь и достоинство человека — высшая ценность».





Отмечалось, что качество следствия и квалификация следователей не соответствуют требованиям. За первые пять месяцев текущего года суды оправдали 323 граждан, к которым следственными органами были предъявлены необоснованные требования, а также исключили необоснованные обвинения в отношении 1854 человек. В одном только прошлом году 236 оправданным лицам государством было выплачено 6,7 млрд сумов материального и морального ущерба.





Ранее конкурс на занятие должности судьи был ужесточен путем установления таких требований, как наличие определенного стажа работы и окончание Высшей школы судей. На совещании отмечена необходимость установления схожих требований и для кандидатов в следователи. В частности, ответственным ведомствам поручено создать Институт следствия, разработать совершенно новые требования к профессии следователя, внедрить передовой опыт и стандарты в этой сфере.





«Еще один важный вопрос — в правоохранительных органах нарушается подследственность дел. В частности, существуют такие виды преступлений, которые могут расследоваться любым следственным органом, а подследственность некоторых статей к тому или иному следственному органу в законе не указана», — говорится в сообщении.





Кроме того, в 2018—2019 годах судами первой инстанции было оправдано 307 человек в рамках 192 уголовных дел. Ни в одном из этих процессов прокуроры не снимали обвинения. В связи с этим президент отметил необходимость введения процедуры, по которой прокурор, не дожидаясь завершения судебного процесса, будет отказываться от обвинений по своей инициативе, если в ходе суда будут выявлены ошибки следствия.





«Каждый, кто приходит в здание суда, должен уходить с уверенностью в том, что в Узбекистане торжествует справедливость. Это требование Президента!» — заявил глава государства".





В более чем 8000, или 44% обращений, поступивших в текущем году, заявители жаловались на неполноту и необъективность рассмотрения дел в судах, а также затягивание их рассмотрения.





В 2019 году более 2500, или 44% дел, рассмотренных в хозяйственных судах в порядке апелляции, кассации и надзора, были отменены или изменены. Это значит, что в одном из двух случаев решения районных и областных хозяйственных судов изменяются после рассмотрения вышестоящим судом, из-за чего страдают предприниматели и инвесторы в вопросах времени и затрат.

Ответственным лицам поручено пересмотреть судебную систему на основе передового опыта и международных стандартов по принципу «один суд — одна инстанция».





Судебная практика «рассмотрения дел в надзорном порядке», которая устарела и самое название которой не соответствует сути правосудия, будет полностью прекращена.





Шавкат Мирзиёев выдвинул предложение об устранении всех факторов, влияющих на вынесение судом справедливого решения, включая право председателя Верховного суда и генерального прокурора на протест. Палаты парламента рассмотрят данное предложение.





Подчеркнуто, что решения, принимаемые судами, должны основываться только на доказательствах, исследованных в ходе судебного разбирательства. Отмечалось, что некоторые судьи зациклены на материалах следствия, а это дискредитирует закон,судебную власть и государство. Указано, что справедливость должна осуществляться на глазах людей, открыто и прозрачно, во имя справедливости.





Глава государства также затронул вопросы создания удобств для жителей некоторых районов и городов при обращении в суд. К примеру, в Ургуте, одном из самых населенных районов (500 тысяч жителей, 102 махалли), нет суда по гражданским делам, поэтому гражданам приходится преодолевать 80 км, чтобы добраться до Тайлакского межрайонного суда. В связи с этим даны поручения по оптимизации судов и их деятельности.





Частная собственность должна находиться под гарантированной защитой закона и судов, подчеркивалось на собрании. За последние полтора года суды отменили 1730 решений хокимов о выделении земли, сносе и приватизации зданий и сооружений. В 1000 случаев через суды были восстановлены права граждан и предпринимателей, связанные с земельными отношениями, в 51 случае — в связи со сносом, в 62 случаях — касательно приватизации.





Указано на необходимость отмены пересмотра результатов приватизации, и вообще — недопущения выступления госорганам с такой инициативой, что следует закрепить законодательно.





Необходимо усилить гарантии прав на землю и строго определить, что вопрос отмены имущественных прав может быть решен только в судебном порядке, отметил президент.





Подчеркнуто, что хокимы областей, районов (городов), руководители всех секторов обязаны обеспечить строгое соблюдение этих требований на подведомственных им территориях.





«Поймите одно — инвестор, который собирается вложить средства, обращает внимание в первую очередь на то, насколько гарантирована судебная защита его прав. Пусть руководители уяснят: никто не имеет права вмешиваться в деятельность суда», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Будет разработан законопроект об усилении ответственности за воспрепятствование деятельности судьи и принуждение его к принятию несправедливого решения.





Адвокатура — неотъемлемая часть достижения правосудия, и роль данного института в обеспечении справедливости неоценима, говорится в сообщении пресс-службы. Сегодня в Узбекистане действуют около 4000 адвокатов, на 8500 жителей страны приходится в среднем 1 специалист. Более того, 43% адвокатов работают в Ташкенте, а в 20% районах не зарегистрировано ни одной адвокатской фирмы.





Отмечалась необходимость отмены требования о наличии двухлетнего юридического стажа для начала адвокатской деятельности, введения порядка прохождения студентами практики в качестве помощника юриста. Впредь юридические вузы будут готовить магистрантов по специальности «адвокатура».

Из-за отсутствия прозрачной процедуры отбора адвокатов, предоставляемых государством, наблюдаются случаи, когда некоторые следователи вызывают к обвиняемому знакомых адвокатов и оказывается давление. Так, в прошлом году в Ташкенте из более чем 7 млрд сумов, выделенных государством адвокатам, половина выплачена 20 юридическим фирмам (в общей сложности действует 746 таких фирм).





В связи с этим соответствующим министерствам поручено запустить электронную систему выбора адвокатов, предоставляющих юридическую помощь за государственный счет. Сперва система будет внедрена в качестве эксперимента в столице.

Подчеркивалась также необходимость установления обязательности участия адвоката и в делах лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, кроме того, при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.





Будет разработан пакет актов законодательства, направленный на повышение привлекательности адвокатской деятельности, усиление защиты и гарантий прав адвокатов.

Поставлена задача внедрить до конца года в Верховном суде единый комплекс информационных систем «Адолат» («Справедливость»), что позволит обращаться в суды электронно, следить за состоянием обращений в режиме онлайн и отправлять информацию сторонам в электронном виде.





Кроме того, подчеркнуто, что в этом году суды должны быть на 100% обеспечены видеоконференцсвязью.