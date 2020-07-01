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  • 1 июль 2020 9:14
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Агентство по делам молодежи создано в Узбекистане

Новое ведомство, филиалы которого расположены во всех регионах страны, отвечает за разработку и реализацию единой государственной политики, стратегических направлений и госпрограмм во всех молодежных областях и направлениях.

 

Агентство по делам молодежи создано в Узбекистане

 

В Узбекистане в соответствии с указом президента создано Агентство по делам молодежи, сообщили в хокимияте Бухарской области.

Согласно документу, ведомство разрабатывает и реализует единую государственную политику, стратегические направления и госпрограммы во всех молодежных областях и направлениях. Учреждение осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере молодежной политики.


Помимо этого, указом утверждена программа дополнительных мер по дальнейшему развитию государственной молодежной политики в Узбекистане. Она предусматривает создание специального молодежного портала. В ближайшее время также будут сформированы национальные индексы для оценки молодежной политики и базы данных молодежного законодательства.

 

Все мероприятия, проводимые в рамках программы, будут финансироваться агентством напрямую или через распределение государственных грантов и субсидий неправительственными некоммерческими организациями в виде социальных заказов.

Напомним, в Узбекистане 30 июня отмечают День молодежи. В своем поздравлении президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что только в рамках программы "Молодежь — наше будущее" на реализацию 7 775 бизнес-проектов молодых предпринимателей выделены кредиты в объеме свыше 1 трлн 635 млрд сумов и создано около 40 тысяч рабочих мест.


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