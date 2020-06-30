Спецкомиссия утвердила новый порядок проведения свадеб и поминальных церемоний

Спецкомиссия по борьбе c COVID-19 опубликовала новые требования к проведению свадебных и поминальных церемоний, которые предполагают скопление большого количества людей.

Проводить мероприятия разрешается, но с условием, что в одном дворе собираются не более 30 человек. При том делать это можно только в кругу родственников, проживающих исключительно на территории одного района.

В Минздраве напомнили о необходимости строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Напомним, с 1 июля в Узбекистане будут усилены карантинные меры. Это связано с резким увеличением числа инфицированных COVID-19.

Так, если раньше в республике за день сообщалось о нескольких десятках новых пациентов, то теперь это количество исчисляется несколькими сотнями человек за сутки.