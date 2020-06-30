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  • 30 июнь 2020 21:28
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Спецкомиссия утвердила новый порядок проведения свадеб и поминальных церемоний

Спецкомиссия утвердила новый порядок проведения свадеб и поминальных церемоний

Спецкомиссия по борьбе c COVID-19 опубликовала новые требования к проведению свадебных и поминальных церемоний, которые предполагают скопление большого количества людей.

 

Проводить мероприятия разрешается, но с условием, что в одном дворе собираются не более 30 человек. При том делать это можно только в кругу родственников, проживающих исключительно на территории одного района.

 

В Минздраве напомнили о необходимости строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований.

 

Напомним, с 1 июля в Узбекистане будут усилены карантинные меры. Это связано с резким увеличением числа инфицированных COVID-19.

 

Так, если раньше в республике за день сообщалось о нескольких десятках новых пациентов, то теперь это количество исчисляется несколькими сотнями человек за сутки.


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