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  • 30 июнь 2020 12:21
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Определен порядок 14-дневного карантина в гостиницах для прибывающих граждан

Определен порядок 14-дневного карантина в гостиницах для прибывающих граждан

Туроператорам и авиаперевозчиками разрешили организовывать полеты при условии, что прилетающие проведут 14-дневный карантин в гостиницах.

 

 

Специальная республиканская комиссия определила порядок помещения в гостиницы на 14-дневный карантин граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

 

В частности, гостиницы, которые вошли в список, сформированный Государственным комитетом по развитию туризма и Агентством санитарно-эпидемиологического надзора, будут заключать соглашение с Национальной гвардией о круглосуточной охране своих объектов.

 

В данных гостиницах медицинские учреждения на контрактной основе будут предоставлять медицинские услуги.

 

Граждане будут перевозиться в гостиницы из международных аэропортов и пограничных контрольно-пропускных пунктов под наблюдением сотрудников ДПС.

 

Кроме того, при строгом соблюдении всех вышеперечисленных требований туроператорам и авиаперевозчикам разрешается организовывать полеты в Узбекистан для граждан Узбекистана или иностранных граждан, постоянно проживающих на территории республики, при условии, что они будут останавливаться в гостиницах на 14-дневный карантин.

 

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