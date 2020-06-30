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  • 30 июнь 2020 12:07
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В Узбекистане с 1 июля из-за распространения коронавируса вводится ряд ограничений

В Узбекистане с 1 июля из-за распространения коронавируса вводится ряд ограничений

В Узбекистане с 1 июля из-за распространения коронавируса вводится ряд ограничений, сообщает Podrobno.uz.


Теперь крупные вещевые рынки и крупные торговые центры во всех регионах страны будут закрыты по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

 

В "красных" и "желтых" зонах с 07.00 до 23.00 запрещается собираться в общественных местах более трех человек. При этом ​​с 23.00 до 07.00 на улицах, напротив многоквартирных домов и дворов гражданам запрещается находится на улице и во дворах многоэтажных домов.


Последний запрет не коснется тех граждан, которым необходимо добраться до медицинских учреждений из-за ухудшения здоровья или беременности, либо выйти в аптеку за лекарствами.


Граждане, нарушившие данные ограничения, будут привлечены к административной ответственности, говорится в решении спецкомиссии.


Еще один важный момент – в "красных" и "желтых" зонах число автобусов, обслуживающих маршруты, будет сокращено по субботам и воскресеньям.


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