В Узбекистане с 1 июля из-за распространения коронавируса вводится ряд ограничений





Теперь крупные вещевые рынки и крупные торговые центры во всех регионах страны будут закрыты по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

В "красных" и "желтых" зонах с 07.00 до 23.00 запрещается собираться в общественных местах более трех человек. При этом ​​с 23.00 до 07.00 на улицах, напротив многоквартирных домов и дворов гражданам запрещается находится на улице и во дворах многоэтажных домов.





Последний запрет не коснется тех граждан, которым необходимо добраться до медицинских учреждений из-за ухудшения здоровья или беременности, либо выйти в аптеку за лекарствами.





Граждане, нарушившие данные ограничения, будут привлечены к административной ответственности, говорится в решении спецкомиссии.





Еще один важный момент – в "красных" и "желтых" зонах число автобусов, обслуживающих маршруты, будет сокращено по субботам и воскресеньям.