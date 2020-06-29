» » » Стала известна дата завершения съемок "Барон-2"
﻿
  • 29 июнь 2020 14:06
  • 71

Стала известна дата завершения съемок "Барон-2"

Стала известна дата завершения съемок "Барон-2"

Режиссер долгожданного в Узбекистане фильма "Барон-2" назвал примерную дату завершения съемок, сообщает Sputnik Узбекистан.

 

Рустам Саъдиев пояснил, что съемки фильма уже завершаются, картина снимается в формате коопродукции. Режиссер подчеркнул, что съемки закончатся уже к концу 2020 года.

 

Напомним, в новом фильме сыграл знаменитый турецкий актер Каан Урганджиоглу, известный по сериалу "Черная любовь".

 

Съемки велись не только в Узбекистане, но и в России, и Турции. Впервые в кинопрактике Узбекистана фильм был снят в сверхвысоком разрешении 4K, которое обеспечивает высокую четкость изображения для цифровых и домашних кинотеатров. В фильме также сыграли популярные российские актеры Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Павел Прилучный.

 

Премьера первой части фильма "Барон" прошла в Ташкенте в 2016 году в середине января. Главные роли в картине исполнили Улугбек Кодиров и Фархад Махмудов.


Похожие статьи:
﻿
В сети появился первый трейлер фильма

В сети появился первый трейлер фильма "Барон-2"

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Россия приступают к съемкам совместного фильма

Узбекистан и Россия приступают к съемкам совместного фильма

Новости Узбекистана
﻿
Известный российский режиссер снимет картину в Узбекистане

Известный российский режиссер снимет картину в Узбекистане

Новости Узбекистана / Культура
﻿
Создатели фильма «Барон» снимут одноименный сериал

Создатели фильма «Барон» снимут одноименный сериал

Новости Узбекистана / Культура / ТОП
﻿
Узбекский фильм

Узбекский фильм "Барон" побил рекорды проката

Новости Узбекистана / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика