Стала известна дата завершения съемок "Барон-2"

Режиссер долгожданного в Узбекистане фильма "Барон-2" назвал примерную дату завершения съемок, сообщает

Рустам Саъдиев пояснил, что съемки фильма уже завершаются, картина снимается в формате коопродукции. Режиссер подчеркнул, что съемки закончатся уже к концу 2020 года.

Напомним, в новом фильме сыграл знаменитый турецкий актер Каан Урганджиоглу, известный по сериалу "Черная любовь".

Съемки велись не только в Узбекистане, но и в России, и Турции. Впервые в кинопрактике Узбекистана фильм был снят в сверхвысоком разрешении 4K, которое обеспечивает высокую четкость изображения для цифровых и домашних кинотеатров. В фильме также сыграли популярные российские актеры Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Павел Прилучный.

Премьера первой части фильма "Барон" прошла в Ташкенте в 2016 году в середине января. Главные роли в картине исполнили Улугбек Кодиров и Фархад Махмудов.