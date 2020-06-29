Российская платежная система "Мир" запустила переводы в Узбекистан

Российская платежная система "Мир" выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ – для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на газету "Коммерсант".

Банкиры считают, что благодаря низким тарифам и отсутствию двойной конвертации средств она может потеснить на этом рынке старых игроков. Впрочем, традиционные системы трансграничных переводов не собираются сдаваться, указывая на низкие собственные комиссии, а также обращая внимание на услуги по снятию наличных из банкоматов, которые могут не учитываться в предложениях платежных систем.

С 29 июня, платежная система "Мир" запускает трансграничные переводы в Узбекистан. Первыми начнут предлагать новую услугу Почта-банк и банк "Русский стандарт". Переводы можно совершать с карты "Мир" на карты любых банков-участников платежной системы Uzcard.

В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») утверждают, что при таком способе переводов клиенты смогут сэкономить на комиссиях от 1 до 3 процентных пунктов.

Глава НСПК Владимир Комлев отмечает, что отправители трансграничных переводов сталкиваются с неудобствами, "связанными с ограничениями валюты перевода, скрытыми комиссиями в виде курса конвертации, а также необходимостью выполнять перевод только из офиса банка и заполнять различные реквизиты для совершения операции", а итоговая плата за перевод "с учетом всех сервисных плат составляет для клиента до 4%".

По его словам, банкам для трансграничных переводов предложены те же условия, что и для внутрироссийских. При этом сервис предполагает конвертацию из рублей в национальную валюту по курсу, близкому к курсу ЦБ.

По данным ЦБ, в первом квартале объем трансграничных переводов из России в Узбекистан составил $759 млн (первое место среди стран СНГ), в Киргизию — $359 млн (делит второе-третье места с Таджикистаном). При этом переводы в Узбекистан снизились на 7%, в Киргизию — на 22%. Отчасти на динамику могла повлиять пандемия коронавируса. За 2019 год переводы в Узбекистан выросли на 15%, до $4,7 млрд, хотя в Киргизию снизились на 18%, до $2 млрд.

По оценке участников рынка, сейчас большая доля переводов в страны Средней Азии осуществляется наличными (60–70%). В банке "Тинькофф" сообщили, что переводы у них реализованы на основе карт международных платежных систем, но трафик в Узбекистан и Киргизию небольшой, так что новая услуга не представляет большого интереса. Но другие банкиры считают, что трансграничные переводы от платежной системы "Мир" могут отобрать долю у традиционных систем переводов.

По мнению исполнительного директора по развитию банка "Русский стандарт" Елены Петровой, в сегменте массовых переводов стоимость услуги очень чувствительна для потребителей, поэтому "любая возможность сэкономить без потери качества будет воспринята однозначно позитивно".

В Почта-банке отметили, что в зарубежных p2p-переводах (между физлицами) по картам "Мир" перечисление средств происходит лишь по одному реквизиту - номеру карты получателя, тогда как в других системах требуются дополнительные данные о получателе.

Однако представители традиционных систем денежных переводов уверяют, что имеют вполне конкурентные предложения. Как отметил директор системы денежных переводов "Золотая корона" Иван Ситнов, "в Узбекистан большинство переводов идут без комиссии".

Он отмечает, что перевод конвертируется в доллары и сама система "зарабатывает на конвертации", однако в любом случае "стоимость перевода средств обычно в районе 1%".

При этом он обращает внимание, что для клиентов важна и стоимость снятия средств, которая может не учитываться в предложениях платежных систем. Так, поясняет Иван Ситнов, в Узбекистане практикуется комиссия 1% за снятие даже в собственных банкоматах.