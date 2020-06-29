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  • 29 июнь 2020 9:36
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Столкновение, пожар, взрывы: под Ташкентом произошло крупное ДТП

В МЧС Узбекистана обнародовали подробности аварии с горящим грузовиком возле многоэтажного дома.

 

Столкновение, пожар, взрывы: под Ташкентом произошло крупное ДТП

 

28 июня в 14:15 в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступило сообщение о пожаре в магазине на 1-м этаже многоквартирного дома в г.Ахангаран. Об этом говорится в сообщении МЧС Узбекистана.

 

По данным министерства, пожар произошел на площади 190 кв.м. магазина. Огнем уничтожены интерьер маркета и продукты питания.

 

В результате усилий спасателей, 90 кв.м. помещения удалось сохранить.

 

По предварительным данным, авария произошла после столкновения Damas и «ЗИЛ-130».

 

О жертвах или пострадавших не сообщается.

 



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