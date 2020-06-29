В Узбекистане умер 22-й пациент с коронавирусом

Минздрав поздно вечером 28 июня сообщил о новом смертельном исходе в статистике распространения пандемии в Узбекистане.

42-летний житель Юнусабадского района Ташкента поступил в отделение реанимации Республиканского научного центра скорой медицинской помощи 20 июня этого года с рецидивом острой цереброваскулярной болезни (инсульт). Впервые он перенес инсульт в 2018 году.

22 июня у больного был диагностирован коронавирус, и он был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии для оказания специализированной медицинской помощи. В связи с резким ухудшением его состояния был подключен к аппарату ИВЛ.

Во время лечения пациента его ежедневное состояние контролировалось опытными врачами, было проведено несколько консультаций.

Однако, несмотря на стандартные процедуры реанимации, выполняемые специалистами, пациент умер от острой формы цереброваскулярной болезни, острой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности.

Таким образом, за сутки это уже второе сообщение о смертельном исходе, а всего с начала эпидпериода в Узбекистане зарегистрированы 22 смерти пациентов с коронавирусом.

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