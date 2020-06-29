Поиски сотрудника Нацгвардии, пропавшего при прорыве дамбы Сардобинского водохранилища, перенесены в Казахстан

Тело 28-летнего военнослужащего Национальной гвардии, пропавшего во время оказания помощи населению Сардобы в мае, до сих пор не найдено. К его поискам подключились спасатели Казахстана.

Розыски на территории Узбекистана не дали результатов. В силу этого было решено обследовать территорию Казахстана, осмотрев Махтааральский и Жетысайский районы Туркестанской области. Об этом сообщает Liter.kz со ссылкой на областной Департамент по ЧС.

Поиски служащего Нацгвардии начались в Казахстане с 20 июня. Они ведутся на суше, на воде и под водой. В Махтааральском районе осмотрены прибрежные территории каналов вблизи населенных пунктов Женис и Жанатурмыс, с 22 по 24 июня пройдено 58 километров. Всего же с начала поисковых работ совместно с кинологами пройдено 120 километров.

В настоящее время проверяется территория Жетысайского района. Спасатели стартовали 27 июня с пограничного пункта в населенном пункте Атаконыс, пройдя 48 километров на моторных лодках по Центральному Голодно-степному каналу до населенного пункта Когалы сельского округа Атамекен. Кроме того, они осмотрели 400 метров русла под водой.

Поисковые работы продолжаются, в них участвуют три спасателя, два кинологических расчета оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента, один сотрудник пограничной службы, а также три спасателя оперативно-спасательного отряда МЧС Республики Узбекистан.