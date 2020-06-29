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  • 29 июнь 2020 8:55
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В Ташкенте скончался врач, заразившийся COVID-19, — это первый случай в стране

Это — первый зарегистрированный смертельный случай от коронавирусной инфекции среди медицинских работников страны.

 

В Ташкенте скончался врач, заразившийся COVID-19, — это первый случай в стране

 

Минздрав сообщил о том, что скончался 21-й пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Им оказался 52-летний врач Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента.


С 14 июня мужчина работал в карантинном центре "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе Ташобласти. Состояние медика ухудшилось 23 июня.

 

Сначала он был госпитализирован в Зангиатинскую районную инфекционную больницу, потом — в НИИ эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний с острым инфарктом миокарда.

 

26 июня состояние пациента ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

 

Несмотря на оказанную помощь, врач скончался от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

 

Это — первый смертельный случай от COVID-19 среди медицинских работников республики.

 

Всего, по последним данным, в Узбекистане с момента начала пандемии выявлено 7 948 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 5 329 граждан, на лечении находятся — 2 597.

 

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