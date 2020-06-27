Почти 630 кг наркотиков сожгли в Узбекистане в доменной печи

По данным ведомства, из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 4,9 килограмма, опий - 127,2 килограмма, гашиш - 25,4 килограмма, марихуана - 266,4 килограмма, кукнар (маковая солома) — 105,5 килограмма, каннабис – 97,2 килограмма.



"Сегодня уничтожена путем сожжения очередная партия наркотических средств в объеме 626,9 килограмма, изъятых правоохранительными органами Узбекистана в ходе борьбы с наркобизнесом", - сообщили в СГБ в связи с акцией, посвященной международному дню борьбы с наркоманией.

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана сегодня уничтожили в доменной печи 626,9 килограмма наркотиков, сообщили в пресс-службе СГБ.

Наркотики сожгли в доменных печах одного из предприятий Ташкента в присутствии членов межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, представителей Управления ООН по наркотикам и преступности, общественности и СМИ.

По данным ведомства, из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 4,9 килограмма, опий - 127,2 килограмма, гашиш - 25,4 килограмма, марихуана - 266,4 килограмма, кукнар (маковая солома) — 105,5 килограмма, каннабис – 97,2 килограмма. Также уничтожено значительное количество наркотических средств в таблетках и растворах.

В 2019 году сотрудниками СГБ было выявлено свыше 330 преступлений, связанных с наркотическими средствами, и изъято более чем 377 килограммов наркотиков, добавили в пресс-службе. С 1994 года, когда в Узбекистане впервые состоялась процедура сожжения наркотиков, таким способом было уничтожено около 60 тонн наркотических средств.