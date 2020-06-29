Из загоревшейся частной школы в Гулистане было эвакуировано 111 детей и преподавателей

МЧС Узбекистана раскрыло подробности пожара в частной школе в Гулистане. Из здания было эвакуировано 111 детей и преподавателей.

Пожар произошел в частной школе Idеal Study, расположенной на улице Сайхун. Сообщение о нем поступило в Сырдарьинское областное управление по чрезвычайным ситуациям 25 мая в 14:07.

Пожарные незамедлительно прибыли на место происшествия и вывели из здания 111 школьников и преподавателей, находившихся на тот момент на занятиях. От огня удалось спасти 1600 квадратных метров помещения школы.