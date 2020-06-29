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  • 26 июнь 2020 12:57
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Из загоревшейся частной школы в Гулистане было эвакуировано 111 детей и преподавателей

МЧС Узбекистана раскрыло подробности пожара в частной школе в Гулистане. Из здания было эвакуировано 111 детей и преподавателей. 

 

Из загоревшейся частной школы в Гулистане было эвакуировано 111 детей и преподавателей

 

Пожар произошел в частной школе Idеal Study, расположенной на улице Сайхун. Сообщение о нем поступило в Сырдарьинское областное управление по чрезвычайным ситуациям 25 мая в 14:07. 

 

Из загоревшейся частной школы в Гулистане было эвакуировано 111 детей и преподавателей

 

Пожарные незамедлительно прибыли на место происшествия и вывели из здания 111 школьников и преподавателей, находившихся на тот момент на занятиях. От огня удалось спасти 1600 квадратных метров помещения школы.

 


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