В Навои двое мужчин пытались продать самодельные золотые монеты

Возбуждено уголовное дело по "Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей" УК Узбекистана. Идет следствие.





Сотрудники Навоийского областного управления Департамента при Генпрокуратуре и СГБ в ходе совместного мероприятия задержали двух мужчин, которые собирались продать десять самодельных золотых монет третьему лицу за 2,25 тысячи долларов США. Об этом сообщил на своем Telegram-канале пресс-секретарь ГП Хаёт Шамсутдинов.

В качестве вещдоков у мужчин были изъяты 12 золотых монет на сумму 24,4 миллиона сумов.



Возбуждено уголовное дело по статье 177 ("Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей") УК Узбекистана. Идет следствие.



