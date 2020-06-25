В Узбекистане от коронавируса умерла 20-я пациентка

Podrobno.uz.
Жительница Денауского района Сурхандарьинской области Б.Х. была госпитализирована 19 июня. До этого она в течение 5 лет лечилась от двусторонней острой бронхопневмонии.
В ходе обследования у женщины обнаружили коронавирусную инфекцию, а также хроническую абструктивную болезнь легких, хронический пиелонефрит и анемию.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, спасти больную не удалось, она скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
Родственники пациентки и люди, находившиеся с ней в контакте, отправлены на карантин. Ведется эпидемиологическое расследование.