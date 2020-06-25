В Узбекистане от коронавируса умерла 20-я пациентка. Женщина в возрасте 59 лет скончалась в Сурхандарьинской области, сообщает Podrobno.uz

Жительница Денауского района Сурхандарьинской области Б.Х. была госпитализирована 19 июня. До этого она в течение 5 лет лечилась от двусторонней острой бронхопневмонии.

В ходе обследования у женщины обнаружили коронавирусную инфекцию, а также хроническую абструктивную болезнь легких, хронический пиелонефрит и анемию.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, спасти больную не удалось, она скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Родственники пациентки и люди, находившиеся с ней в контакте, отправлены на карантин. Ведется эпидемиологическое расследование.