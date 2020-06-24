С нового учебного года для учащихся 9-11 классов будет введена новая форма обучения

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Как сообщили в пресс-службе Министерства народного образования (МНО), в академические лицеи и профессиональные школы принимают выпускников 9-х классов общеобразовательных школ и обучают их в очной форме в течение 2-х лет.
Колледжи принимают выпускников 11-х классов общеобразовательных школ. Обучение проводится в очной, вечерней и заочной форме обучения сроком до 2-х лет по государственному заказу или платно-контрактной основе.
Кроме того, в техникумы принимаются выпускники 11-х классов общеобразовательных школ. Обучение проводится в течение не менее 2-х лет в очной, заочной и дистанционной формы обучения на основании государственного заказа и платного-контракта.
«Обучение в профессиональных учебных заведениях и академических лицеях ведется на русском и узбекском языках», - отметили в пресс-службе.
В ближайшие дни в МНО предоставят анализ вышеуказанных учебных заведений по регионам, а также их контактные данные.