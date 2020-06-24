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  • 24 июнь 2020 22:55
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С нового учебного года для учащихся 9-11 классов будет введена новая форма обучения

С нового учебного года для учащихся 9-11 классов будет введена новая форма обучения

С нового 2020-2021 учебного года в Узбекистане будут организованы приемы в 65 академических лицеях, 339 профессиональных школах, 211 колледжах и 176 технических школах. Об этом пишет kun.uz.

 

Как сообщили в пресс-службе Министерства народного образования (МНО), в академические лицеи и профессиональные школы принимают выпускников 9-х классов общеобразовательных школ и обучают их в очной форме в течение 2-х лет.

 

Колледжи принимают выпускников 11-х классов общеобразовательных школ. Обучение проводится в очной, вечерней и заочной форме обучения сроком до 2-х лет по государственному заказу или платно-контрактной основе.

 

Кроме того, в техникумы принимаются выпускники 11-х классов общеобразовательных школ. Обучение проводится в течение не менее 2-х лет в очной, заочной и дистанционной формы обучения на основании государственного заказа и платного-контракта.

 

«Обучение в профессиональных учебных заведениях и академических лицеях ведется на русском и узбекском языках», - отметили в пресс-службе.

 

В ближайшие дни в МНО предоставят анализ вышеуказанных учебных заведений по регионам, а также их контактные данные.

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