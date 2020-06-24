Президент Узбекистана посетил сквер Ислама Каримова в Москве

Шавкат Мирзиёев также посетил сквер имени Ислама Каримова в городе Москве, который расположен неподалеку от посольства нашей страны.

Глава государства возложил цветы к подножию памятника и отдал дань уважения памяти Первого Президента Узбекистана – видного государственного и политического деятеля, великого сына нашего народа.

Ислам Каримов своей многогранной политической деятельностью, благородными человеческими качествами оставил неизгладимый след в многовековой истории своей Родины.

В честь выдающейся личности, снискавшей огромное уважение и авторитет не только в Узбекистане, но и в мировом сообществе, 18 октября 2018 года был установлен памятник в Москве.