ЧП в Карши: один погиб, четверых спасли

В центре Карши обрушились несущие железобетонные конструкции 5-этажного здания, строящегося рядом с гостиницей «Насаф Травел». Под завалами стройматериалов спасатели обнаружили труп мужчины, четверых рабочих удалось спасти.
Чрезвычайное происшествие произошло вчера приблизительно в 21:30 на улице Ислама Каримова. На место практически сразу же прибыли бригады спасателей, военнослужащих, представителей органов внутренних дел региона. Здесь были задействованы аварийно-поисковые машины, экипажи по тушению пожаров, машины скорой помощи и многое другое.
Спасательная работа завершена, однако территория по-прежнему оцеплена, поскольку существует опасность обрушения оставшегося здания.
Строительство было начато в феврале прошлого года. Планировалось, что в сентябре 2021 года здание будет сдано в эксплуатацию. Действующее здание гостиницы временно закрыто. Прокуратура города Карши ведет следствие. Об этом пишет Народное слово.