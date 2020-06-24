ЧП в Карши: один погиб, четверых спасли

В центре Карши обрушились несущие железобетонные конструкции 5-этажного здания, строящегося рядом с гостиницей «Насаф Травел». Под завалами стройматериалов спасатели обнаружили труп мужчины, четверых рабочих удалось спасти.

Чрезвычайное происшествие произошло вчера приблизительно в 21:30 на улице Ислама Каримова. На место практически сразу же прибыли бригады спасателей, военнослужащих, представителей органов внутренних дел региона. Здесь были задействованы аварийно-поисковые машины, экипажи по тушению пожаров, машины скорой помощи и многое другое.

- Прибывшие специалисты оцепили периметр,— говорит представитель областного Управления по чрезвычайным ситуациям Сохиб Вайитов. - Поиски людей велись до раннего утра. Четверых граждан удалось спасти, они практически не пострадали - легкие ушибы. Сегодня приблизительно в 05.20 утра нашли труп мужчины. Как выяснилось, 37-летний мужчина приехал в наш регион на работу из Байсунского района Сурхандарьинской области.

Спасательная работа завершена, однако территория по-прежнему оцеплена, поскольку существует опасность обрушения оставшегося здания.

- Стоим в оцеплении со вчерашнего вечера, - говорит инспектор городского отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Шерзод Ниязов. – Практически каждую минуту приходиться разворачивать горожан, объясняя, что территория - опасна. Людей много из-за того, что рядом с этим строящимся 5-этажным зданием проходит улица, ведущая на рынок. В данное время на месте работают инспекторы по строительному надзору. Что касается самого строящегося здания, то оно относится к гостинице «Насаф Травел».

Строительство было начато в феврале прошлого года. Планировалось, что в сентябре 2021 года здание будет сдано в эксплуатацию. Действующее здание гостиницы временно закрыто. Прокуратура города Карши ведет следствие. Об этом пишет Народное слово.