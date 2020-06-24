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  • 24 июнь 2020 11:29
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Две женщины пытались продать младенца за $18 тысяч

Две жительницы Сардобинского района задержаны при попытке продажи за 18 тысяч долларов младенца, родившегося в мае.

 

Две женщины пытались продать младенца за $18 тысяч

 

При попытке продать новорожденного ребенка задержаны две жительницы Сардобинского района Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба областного УВД.


23 июня Л. и М. пытались продать за 18 тысяч долларов ребенка Л., рожденного в мае. В ходе оперативного мероприятия в Гулистане женщины были задержаны, а деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств.

 

Сотрудники Отдела по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией Управления борьбы с терроризмом и экстремизмом УВД Сырдарьинской области проводят оперативно-следственные мероприятия.

 

На днях председатель Сената Танзила Нарбаева сообщала, что в прошлом году по сравнению с 2018 годом количество преступлений, связанных с торговлей людьми, уменьшилось, однако высоким остается показатель торговли младенцами. Если в 2018 году такие правонарушения составили 38% всех преступлений в области торговли людьми, то в 2019 году — 43%.

 

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