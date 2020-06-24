Деятельность 25 участников террористической группы пресечена в Узбекистане

По данным сотрудников правоохранительных органов, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова.

Сотрудники МВД, СГБ Узбекистана, ГУВД и СГБ Ташкента 23 июня задержали в столице и области членов международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси"*.

Как рассказали в пресс-службе МВД Узбекистана, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в рядах международной террористической организации в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова 2001 года рождения, а также его приверженцев. Они обсуждали видеоролики экстремистского характера и планировали выехать в Сирию для совершения "хижрата" и "джихада".





"Среди данных лиц трое ранее понесли наказание за совершение преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом, но никаких выводов для себя так и не сделали, а вместо этого восстановили данную деятельность", — отметили в ведомстве.

В соответствии с частью 1 статьи 2442 ("Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях") в рамках уголовного дела были проведены обыски по 25 адресам в Алмазарском, Учтепинком, Чиланзарском, Яккасарайском и Сергелийском районах Ташкента, Зангиатинском районе столичной области, задержаны 25 человек.

В местах их проживания были найдены вещественные доказательства. Следственные мероприятия продолжаются.

* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России