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  • 24 июнь 2020 11:23
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Деятельность 25 участников террористической группы пресечена в Узбекистане

По данным сотрудников правоохранительных органов, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова.

 

Деятельность 25 участников террористической группы пресечена в Узбекистане

 

Сотрудники МВД, СГБ Узбекистана, ГУВД и СГБ Ташкента 23 июня задержали в столице и области членов международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси"*.

 

Как рассказали в пресс-службе МВД Узбекистана, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в рядах международной террористической организации в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова 2001 года рождения, а также его приверженцев. Они обсуждали видеоролики экстремистского характера и планировали выехать в Сирию для совершения "хижрата" и "джихада".


"Среди данных лиц трое ранее понесли наказание за совершение преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом, но никаких выводов для себя так и не сделали, а вместо этого восстановили данную деятельность", — отметили в ведомстве. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 2442 ("Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях") в рамках уголовного дела были проведены обыски по 25 адресам в Алмазарском, Учтепинком, Чиланзарском, Яккасарайском и Сергелийском районах Ташкента, Зангиатинском районе столичной области, задержаны 25 человек.

 

В местах их проживания были найдены вещественные доказательства. Следственные мероприятия продолжаются.

 

* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России


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