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  • 23 июнь 2020 13:07
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Бывший воспитанник детского дома убил таксиста из Ферганской области

Бывший воспитанник детского дома убил таксиста из Ферганской области. Преступление, совершенное в начале года, раскрыто Главным управлением внутренних дел Ташкентской области и прокуратурой. 

 

Бывший воспитанник детского дома убил таксиста из Ферганской области

 

5 января 58-летний Камолжон Ю., проживавший в Дангаринском районе Ферганской области, отправился на заработки. Он выехал из дома на своем автомобиле "Кобальт" в сторону Ташкента. Больше родные его не видели. 

 

8 января машина была найдена в махалле Янгиабад города Ахангаран Ташкентской области. Тело мужчины со следами нападения обнаружили на берегу реки Ангрен. 

 

Расследование показало, что к преступлению причастен 22-летний У.Ё., бывший воспитанник детского дома. Молодой человек уже признался в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 97 ("Убийство"). 

 

Кроме того, во время следствия выяснилось, что У.Ё. виновен в нескольких кражах, совершенных в Ахангаране и Алмалыке. 

 

Управлением внутренних дел Ахангарана ведется предварительное расследование преступления.

 

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