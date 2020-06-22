» » » Карантин разрешено провести в гостинице за свой счет
﻿
  • 22 июнь 2020 23:35
  • 32

Карантин разрешено провести в гостинице за свой счет

Карантин разрешено провести в гостинице за свой счет

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила пассажирам, прибывающим из стран со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, проводить карантин в гостинице за свой счет. Об этом говорится в решении комиссии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

 

Пассажиры так называемых «красных» рейсов из стран, где не снижается число случаев коронавируса (на данный момент это ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия, страны СНГ и другие) теперь могут по желанию отправиться в карантинные центры, содержание которых оплачивается за счет государства, или в гостиницу.

 

Список гостиниц определят Государственный комитет по развитию туризма и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве. Граждане должны будут строго соблюдать временное положение карантинного контроля в гостиницах.

 


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение

Узбекистан возобновляет международное авиасообщение

Новости Узбекистана
﻿
Число случаев коронавируса достигло 2791

Число случаев коронавируса достигло 2791

Новости Узбекистана
﻿
Число случаев коронавируса достигло 2652

Число случаев коронавируса достигло 2652

Новости Узбекистана
﻿
Республиканская спецкомиссия объявила о новых решениях в карантинный период

Республиканская спецкомиссия объявила о новых решениях в карантинный период

Новости Узбекистана
﻿
Частным медучреждениям разрешено тестировать на коронавирус

Частным медучреждениям разрешено тестировать на коронавирус

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика