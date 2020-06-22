Спецкомиссия обнародовала новые решения. Какие изменения ждут узбекистанцев

В Узбекистане специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала новые решения.

Супермаркеты и бесплатные перчатки

В супермаркетах и других крупных торговых объектах усилят соответствующий контроль. Установка пирометров и использование антисептических средств будет обязательной.

Кроме того, каждому посетителю будут измерять температуру. Если у клиента температура выше 37 градусов, то его не пустят в объект. Администраторы учреждений также должны контролировать социальную дистанцию и требовать от посетителей ношение медицинской маски.

В целях безопасности посетителям супермаркетов и крупных торговых объектов будут давать бесплатные перчатки.

Общественный транспорт

Спецкомиссия раскритиковала работу общественного транспорта - автобусов. Результаты мониторинга показывают, что в автобусах слишком много людей, особенно в час пик. В свою очередь, это повышает риск распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Сотрудникам государственной инспекции по санитарному и эпидемиологическому надзору и Министерства транспорта поручено усилить контроль за предотвращением заторов на автобусных маршрутах и ​​строгим соблюдением других санитарно-эпидемиологических требований.

Дезинфекция рынков

Раз в неделю все рынки будут закрывать для дезинфекции. Это делается в целях улучшения санитарного состояния торговых объектов.

Регулярные рейды

В сообщении спецкомиссии говорится, что многие предприниматели и организации, которым разрешили возобновить деятельность, практически не соблюдают правила карантина.

«Посетителям не измеряют температуру, никто не соблюдает соответствующую дистанцию, не проводят дезинфекцию, сотрудники не носят медицинские маски», - отметили в спецкомиссии.

Исходя из этого, сотрудники органов внутренних дел, Нацгвардии и государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора будут проводить регулярные рейды.

Персональная ответственность хокимов

Председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей и города Ташкента будут персонально отвечать за соблюдение карантинных правил на местах.

Если руководители организаций не обеспечат соблюдение карантинных правил, то их могут уволить за допущенные ошибки.