Компанию Сoca-Сola Uzbekistan выставят на продажу

Агентство по управлению госактивами объявило о предстоящей приватизации СП ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. на основе открытых торгов.

Агентство по управлению государственными активами готовит СП ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. к приватизации на основе открытых торгов. Об этом сообщается на сайте Агентства.

К данному процессу планируется привлечь представителей авторитетных международных финансовых институтов, иностранных инвестиционных посредников и аудиторских компаний.

Отметим, в настоящее время 57,118% уставного капитала СП ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. принадлежит компании «Узбекозиковкатхолдинг» и 42,882% - The Coca-Cola Export Corporation (США).