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  • 22 июнь 2020 15:56
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Компанию Сoca-Сola Uzbekistan выставят на продажу

Агентство по управлению госактивами объявило о предстоящей приватизации СП ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. на основе открытых торгов.

 

Компанию Сoca-Сola Uzbekistan выставят на продажу

 

Агентство по управлению государственными активами готовит СП ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. к приватизации на основе открытых торгов. Об этом сообщается на сайте Агентства.

 

К данному процессу планируется привлечь представителей авторитетных международных финансовых институтов, иностранных инвестиционных посредников и аудиторских компаний.

 

Отметим, в настоящее время 57,118% уставного капитала СП ООО Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd. принадлежит компании «Узбекозиковкатхолдинг» и 42,882% - The Coca-Cola Export Corporation (США).


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