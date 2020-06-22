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  • 22 июнь 2020 14:48
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Обнародованы подробности смерти мужчины в карантинном центре

Генпрокуратура сообщила детали суицида мужчины в карантинном комплексе. Сообщается, что прибывший из Москвы вел себя агрессивно и заявлял, что у него коронавирус, после чего его перевели в отдельное помещение.

 

Обнародованы подробности смерти мужчины в карантинном центре

 

Генеральная прокуратура Узбекистана опубликовала дополнительную информацию о смерти мужчины в карантинном комплексе «Уртасарой» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Он был найден повешенным в субботу утром.

 

По данным ведомства, уроженец Ферганской области 1978 года рождения С. С. повесился с помощью простыни на наружном крыле кондиционера. Причина не установлена. Сообщается, что он прилетел в Ташкент чартерным рейсом из Москвы 15 июня и был размещен в карантинном комплексе. По прибытии у него был взят мазок для анализа на COVID-19.

 

Обнародованы подробности смерти мужчины в карантинном центре

 

Гражданин А. Э., которого вместе с С. С. и двумя другими прибывшими разместили в одном контейнере, сообщил, что С. С. заявил о нежелании жить с другими из-за того, что он заражен коронавирусом. После беседы с врачами его перевели в отдельное помещение.

 

Врач многопрофильной поликлиники Алмазарского района Ш. М., который работал на территории карантинного центра, заявил, что С. С. с момента размещения вел себя агрессивно, не хотел принимать пищу, заявлял о наличии у него вируса и о риске заразить других при совместном проживании с ним. 16 июня С. С. проходил осмотр у психиатра, говорится в сообщении.

 

Результаты анализа С. С. на коронавирус показали отрицательный результат. Прокуратура Юкоричирчикского района проводит доследственную проверку.

 

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