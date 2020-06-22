Водители международных перевозок отметились завозом в страну не только вируса

Таможенными органами проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере таможенного законодательства.

На днях на приграничном таможенном посту «С.Наджимов» Таможенного управления по Ташкентской области, в соответствии с установленным порядком был осуществлен таможенный контроль в отношении прибывшего на территорию таможенного поста из зарубежной страны грузового автотранспортного средства марки "DAF” за рулем которого находился гражданин Р.М.

В результате досмотра, под трейлером автотранспортного средства внутри рамы были обнаружены сокрытые от таможенного контроля 17 единиц буровых установок предназначенных для бурения скважин и 5 единиц оборудования для идентификации видов растений в общей сложности на 289 500 000 сумов.

Также, очередной факт нарушения таможенного законодательства был выявлен в ходе таможенного контроля, осуществленного в отношении прибывшего на территорию таможенного поста другого грузового автотранспортного средства той же марки "DAF”.

В результате осмотра под трейлером автотранспортного средства были обнаружены сокрытые от таможенного контроля, не заявленные в таможенной декларации и при устном опросе таможенникам 26 единиц стабилизаторов на 27 миллионов сум и 15 единиц буровых установок предназначенных для бурения скважин на 12,5 миллионов сумов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки, сообщает пресс-служба ГТК РУз.