Больничный лист теперь могут выдать за дни на карантине

В соответствии с Указом Президента от 19.03.2020 г. № УП-5969 «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений» министр здравоохранения своим приказом внес поправки в Инструкцию о порядке выдачи листков нетрудоспособности.

Согласно изменениям листки нетрудоспособности или справки о нетрудоспособности выдаются за прошедшие дни также в случаях:

·установления карантина в дошкольном образовательном учреждении или в отношении ребенка до 6 лет. Больничный выдается одному из родителей или члену семьи для ухода за ребенком территориальными и районными (городскими) органами Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве. Поправкой отменено ограничение срока листка нетрудоспособности – до 14 дней;

·отстранения от работы лиц, которые в связи с характером выполняемой работы порождают опасность распространения инфекционных, паразитарных заболеваний или лицам, заболевшим инфекционными и паразитарными заболеваниями, представляющих опасность для окружающих, а также лицам, принятым на карантин в медучреждение в связи с подозрением на заболевания. Больничный выдается на все дни, проведенные в карантине (ранее – на период, установленный должностным лицом государственного санитарного контроля). Указанным лицам листок нетрудоспособности может быть выдан в электронной форме;

·лицам, заболевшим инфекционными, паразитарными заболеваниями или с подозрением на болезнь и помещенным во временные комплексы по карантину. Больничные, в том числе в электронном виде, выдаются за все дни, проведенные в карантине, санитарными врачами или эпидемиологами территориальных и районных (городских) органов Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве;

·лицам, помещенным в карантин в домашних условиях, и по уходу за детьми до 14 лет. Листок нетрудоспособности в бумажном или электронном виде выдается поликлиникой по месту жительства.

Данные изменения согласованы с Министерством финансов и Министерством занятости и трудовых отношений сообщает "Даракчи".