В Узбекистане внедрят новую иммиграционную визу Uzbekistan my second home

Новая виза внедряется для привлечения в страну лиц с высокими доходами и академическими знаниями.

В рамках постановления президента: «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности» планируется разработка нового вида визы. Об этом сообщает Узньюс со ссылкой на репортаж «Новости 24».

«В двухмесячный срок дано поручение по разработке нового вида иммиграционной визы в нашей стране Uzbekistan my second home (Узбекистан – мой второй дом). Это новый вид визовой поддержки», - рассказал Шухрат Исаков, начальник департамента государственного комитета по развитию туризма.

Основная цель новой визы – привлечение лиц с высоким доходом, с высокими академическими знаниями, жизненными навыками и способностями для проживания в Узбекистане.