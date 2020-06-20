Пресс-служба ГУБДД прокомментировала страшное ДТП в Заамине

Пресс-служба ГУБДД МВД прокомментировала видео, размещенное в социальной сети под заголовком «Этот инцидент произошел в Зааминском районе Джизакской области».

На видео видно, как "Ласетти", выехавшая на встречном направлении, подбрасывает в воздух едущего по своей стороне дороге велосипедиста.

Как отмечают в ГУБДД, все произошло 15 мая этого года на 22 км трассы 4R40, проходящей через территорию Зааминского района Джизакской области.

Водитель "Ласетти" Е.У. выехал на противоположную сторону дороги, чтобы припарковаться на левой стороне трассы и ударил 32-летнего велосипедиста, после чего стукнул припаркованную "Нексию-3", в результате чего она по инерции откатилась назад, и еще одну "Ласетти", также припаркованную на обочине.

В результате велосипедист был доставлен в больницу с травмами.

В связи с этим Зааминский районный отдел УБДД подготовил соответствующие документы и направил их в районный суд для рассмотрения.

Административный суд признал водителя Е.У. виновным по статьям 133 и 137 КоАО Республики Узбекистан и обязал его возместить ущерб и выплатить штраф в размере 20 БРВ (4,4 млн сумов).

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