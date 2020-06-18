Коронавирус выявлен у двух сотрудников Кабмина

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выявлении коронавируса у двух сотрудников Кабинета Министров. Инфекция у них была подтверждена в четверг. Об этом сообщает

По данным источника, в среду вечером здание правительства было закрыто на временный карантин из-за подозрения на заболевание у двух сотрудников. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование для определения круга контактировавших с ними лиц.

Всего 18 июня (на момент публикации) в Ташкенте заболевание подтверждено у 15 человек, в том числе 9 — среди населения.

17 июня сообщалось об обнаружении COVID-19 у 189 человек, из них 13 — среди населения, в том числе 5 — в Ташкенте, 3 — в Бухарской области, 3 — в Ташкентской области и 2 — в Сурхандарьинской области.

В частности, инфекция выявлена у следователя органов внутренних дел Ташкента, у жителя Мирабадского района (сдали тесты после повышения температуры и боли в горле), а также у двух специалистов Uzbekistan Airways (сдали тесты для выхода на работу).

Кроме того, коронавирус подтвержден у сотрудника филиала Народного банка в Байсунском районе Сурхандарьинской области и его матери, работника электростанции в Сырдарьинской области и его сына (после повышения температуры, госпитализированы в больницу Бекабадского района), жителя Чирчика (повышение температуры, госпитализирован после вызова скорой помощи), а также у трех сотрудников офтальмологической больницы Бухарской области.

16 июня из 230 зарегистрированных случаев коронавируса 20 было выявлено среди населения, в том числе в Ташкенте — 14, в Бухарской области — 3, в Самаркандской — 2 и в Наманганской — 1.

В столице инфекция была подтверждена у 3 членов одной семьи в Алмазарском районе, посетивших место отдыха (не уточняется) и сдавших анализы после повышения температуры. В этом же районе выявлено еще 3 случая: у сотрудницы швейного цеха, расположенного в Учтепинском районе, у жителя, сдавшего анализы, чтобы поступить на работу, и у гражданина, обратившегося в поликлинику по причине повышения температуры тела.

Кроме того, COVID-19 подтвержден у работника рынка «Малика» (сдал анализ для выхода на работу), у беременной жительницы Юнусабадского района (сдала анализы для госпитализации), у временно безработного жителя Сергелийского района (лечился дома, несмотря на повышение температуры тела) и 4 членов его семьи, а также у жителя, сдавшего анализ для лечения в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и медицинской радиологии.

Коронавирус также выявлен у онкобольного пенсионера в Самаркандской области, сдавшего анализ для госпитализации в больницу, у уборщицы школы в Самарканде и жителя Шафирканского района Бухарской области.