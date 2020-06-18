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  • 18 июнь 2020 14:34
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Работа с трудовыми мигрантами возобновлена в Московской области

С 16 июня иностранные граждане больше не могут трудиться без патентов и разрешений на работу.

 

Работа с трудовыми мигрантами возобновлена в Московской области

 

Единый миграционный центр Московской области возобновил прием иностранцев, желающих подать документы на оформление или продление патента. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.


"Возобновление работы нашего миграционного центра связано с реализацией положений указа президента Российской Федерации от 15 июня №392, согласно которому с 16 июня иностранные граждане больше не могут работать без патентов и разрешений на работу", — сообщила директор центра Татьяна Куприна, которую цитирует пресс-служба.

 

С 15 марта по 15 июня работодатели могли привлекать трудовых мигрантов, не имеющих патентов и разрешений на работу.


Заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев рассказал, что с начала введения режима повышенной готовности, который был объявлен в Подмосковье, сотрудники Единого миграционного центра создали базу вакансий для иностранцев, оставшихся без работы. По словам Каратаева, услугами этого ресурса уже воспользовались более тысячи компаний и несколько тысяч мигрантов.

 

В Подмосковье находятся более 200 тысяч мигрантов, приехавших в регион для трудовой деятельности. Наибольшее число иностранных граждан зафиксировано на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Раменское, Домодедово.

Напомним, жители Москвы и области должны носить средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах. В противном случае можно получить штраф.


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