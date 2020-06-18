Минвуз опубликовал инструкцию для абитуриентов, сдающих творческие экзамены, сообщает Podrobno.uz

Абитуриент будет должен прийти на экзамен с паспортом и разрешением абитуриента. При входе и участии на экзамене ему будет необходимо соблюдать специально определенную линиями дистанцию в два метра.

Важно, что все абитуриенты будут допущены до экзаменов только при наличии медицинских масок и медицинских перчаток. У входа в помещение, где пройдет экзамен, будет измеряться температура каждого абитуриента. Юноши и девушки с температурой тела выше 37 градусов на экзамен допущены не будут.

В министерстве настоятельно рекомендовали близким абитуриентов не приходить на территорию проведения экзаменов, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

Здания, в которых будут проводиться экзамены, а также прилегающие к ним территории и аудитории будут дезинфицироваться несколько раз в день.

На экзамене для одного абитуриента будет выделено время от получаса до часа. Все экзамены пройдут под видеонаблюдением, при этом видеозаписи экзаменационных процессов будут сохранены.

Результаты экзаменов будут публиковаться на официальных сайтах высших учебных заведений.