Узбекистан и Израиль планируют запустить первый международный рейс 25 июня

В Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма состоялась встреча заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова с чрезвычайным и полномочным послом Израиля Эдуардом Шапира, сообщает Kun.uz со ссылкой на пресс-службу комитета.

Азиз Абдухакимов подробно проинформировал собеседника о решениях главы государства и правительства республики по предотвращению пандемии коронавируса «COVID-19» и мерах по смягчению его социально-экономических последствий на различные сектора национальной экономики.

Израильская сторона также была ознакомлена с новой системой санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов «Uzbekistan. Safe travel Guaranteed». Отмечено, что главная цель новой системы – обеспечить комфортное пребывание туристов с повышенным уровнем обеспечения их безопасности.

Подчеркнуто, что система включает в себя не только современные решения медицины и санитарии, но и наработки великого ученого Абу Али ибн Сины, который является основоположником эпидемиологии и первым внедрил систему карантина против пандемии. Сообщено, что по решению Специальной республиканской комиссии, с 15 июня т.г. Узбекистан возобновляет авиасообщение со странами, где есть улучшение ситуации с коронавирусом.

При этом Израиль входит в группу стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией, откуда будут организованы «зеленые рейсы» и их пассажиры не помещаются на карантин по прибытию в Узбекистан. Азиз Абдухакимов подтвердил готовность узбекской стороны начать работу по восстановлению двустороннего туристического обмена, обеспечить максимальный комфорт и безопасность для израильских туристов в случае возобновления международных поездок между двумя странами.

Он отметил, что посольство Израиля заинтересовано и готово принять все необходимые меры, чтобы восстановить уровень туристического потока до пандемии. Принимая во внимание благоприятную ситуацию в Узбекистане по контролю пандемии, Эдуард Шапира предложил в возможно краткие сроки начать переговорный процесс между авиационными властями двух стран по возобновлению авиасообщения, оперативно отработать организационные вопросы и меры обеспечения безопасности пассажиров.

Собеседник особо подчеркнул, что посольство и Министерство туризма Израиля готовы оказать всяческое содействие, чтобы Узбекистан был в числе первых, кто примет израильских туристов. Дипломат передал просьбу израильской стороны оказать содействие в организации первого рейса из Ташкента в Тель-Авив 25 июня т.г. Узбекской стороной выражена готовность рассмотреть данный вопрос в кратчайшие сроки и предложено дать доступ к рейсу по маршруту «Тель-Авив – Ташкент» на коммерческих основах для граждан Израиля, которые планируют посетить Узбекистан в качестве туристов.