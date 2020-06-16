Страховая компания «Узбекинвест» продолжает покрывать ущерб от стихийных бедствий

В результате штормового ветра, обрушившегося на районы Бухарской, Самаркандской и Навоийской областей, а также прорыва дамбы в Сардобинском районе Сырдарьинской области значительное количество жилых строений понесло огромные разрушения.

В оперативном порядке, уже на следующий день после происшествий сотрудниками страховой компании «Узбекинвест» были осуществлены выезды на места и проведена оценка повреждённого и утраченного в результате стихийных бедствий имущества.

В ускоренном режиме были рассмотрены заявления клиентов и в кратчайшие сроки обеспечена выплата страховых возмещений, объём которых по состоянию на 12 июня т.г. составил более 3,8 млрд. сум.

Регион Рассмотренные обращения (ед.) Выплаченные возмещения (млн. сум)

Бухарская область 175 2 330,4

Сырдарьинская область 20 1 241,8

Навоийская область 13 224,7

Самаркандская область 12 32,9

Выплачено всего: 220 3 829,7

Страхования компания «Узбекинвест» продолжает в полном объёме и оперативном порядке выполнять принятые на себя обязательства в рамках предоставленной страховой защиты имуществу физических и юридических лиц.

Главная ценность – человеческая жизнь, утраченное имущество возместит «Узбекинвест».