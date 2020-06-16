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  • 16 июнь 2020 16:43
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Страховая компания «Узбекинвест» продолжает покрывать ущерб от стихийных бедствий

В результате штормового ветра, обрушившегося на районы Бухарской, Самаркандской и Навоийской областей, а также прорыва дамбы в Сардобинском районе Сырдарьинской области значительное количество жилых строений понесло огромные разрушения.

 

Страховая компания «Узбекинвест» продолжает покрывать ущерб от стихийных бедствий

 

В оперативном порядке, уже на следующий день после происшествий сотрудниками страховой компании «Узбекинвест» были осуществлены выезды на места и проведена оценка повреждённого и утраченного в результате стихийных бедствий имущества.

 

В ускоренном режиме были рассмотрены заявления клиентов и в кратчайшие сроки обеспечена выплата страховых возмещений, объём которых по состоянию на 12 июня т.г. составил более 3,8 млрд. сум.

 

Страховая компания «Узбекинвест» продолжает покрывать ущерб от стихийных бедствий

 

Регион  Рассмотренные обращения (ед.)  Выплаченные возмещения (млн. сум)

Бухарская область  175  2 330,4

Сырдарьинская область  20  1 241,8

Навоийская область  13  224,7

Самаркандская область  12  32,9

Выплачено всего:  220  3 829,7

 

Страхования компания «Узбекинвест» продолжает в полном объёме и оперативном порядке выполнять принятые на себя обязательства в рамках предоставленной страховой защиты имуществу физических и юридических лиц.

 

Главная ценность – человеческая жизнь, утраченное имущество возместит «Узбекинвест».


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