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  • 16 июнь 2020 13:54
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21 июня узбекистанцы увидят кольцеобразное солнечное затмение

21 июня узбекистанцы увидят кольцеобразное солнечное затмение

21 июня узбекистанцы увидят кольцеобразное солнечное затмение. Однако на территории страны любоваться им удастся только частично. Наиболее полным затмение будет в самой южной точке Узбекистана, в Термезе – для наблюдателей из этого региона Луна закроет 63% солнечного диска, сообщает Podrobno.uz.

 

Затмение смогут увидеть жители 111 стран, расположенных на территории Африки, Аравийского полуострова, Евразии, Японии и Малайского архипелага, а также Австралии.

 

Однако только в 14 государствах (Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Центральная Африка, Судан, Южный Судан, Эфиопия, Саудовская Аравия, Эритрея, Йемен, Оман, Пакистан, Индия, Китай и Тайвань) можно будет наблюдать полное кольцеобразное солнечное затмение. Фаза полного затмения продлится 38 секунд – в это время Луной будет покрыто 99,4% солнечной поверхности.

 

Узбекистанцы увидят частичное затмение, пояснили в Астрономическом институте Академии наук.

 

Во время максимального значения затмения на северо-западной территории Республики — в Республике Каракалпакстан и в Хорезмской области от 39% до 50%, в Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях до 58%, в Термезе 63% солнечной поверхности будет покрыто Луной.

 

В Ташкенте затмение начнется в 10:01, максимальная фаза будет наблюдаться в 11:24, когда Луна заслонит 51% солнечной поверхности. Явление продлится 2 часа 49 минут и завершится в 12:51.


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