21 июня узбекистанцы увидят кольцеобразное солнечное затмение. Однако на территории страны любоваться им удастся только частично. Наиболее полным затмение будет в самой южной точке Узбекистана, в Термезе – для наблюдателей из этого региона Луна закроет 63% солнечного диска, сообщает Podrobno.uz

Затмение смогут увидеть жители 111 стран, расположенных на территории Африки, Аравийского полуострова, Евразии, Японии и Малайского архипелага, а также Австралии.

Однако только в 14 государствах (Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Центральная Африка, Судан, Южный Судан, Эфиопия, Саудовская Аравия, Эритрея, Йемен, Оман, Пакистан, Индия, Китай и Тайвань) можно будет наблюдать полное кольцеобразное солнечное затмение. Фаза полного затмения продлится 38 секунд – в это время Луной будет покрыто 99,4% солнечной поверхности.

Узбекистанцы увидят частичное затмение, пояснили в Астрономическом институте Академии наук.

Во время максимального значения затмения на северо-западной территории Республики — в Республике Каракалпакстан и в Хорезмской области от 39% до 50%, в Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях до 58%, в Термезе 63% солнечной поверхности будет покрыто Луной.

В Ташкенте затмение начнется в 10:01, максимальная фаза будет наблюдаться в 11:24, когда Луна заслонит 51% солнечной поверхности. Явление продлится 2 часа 49 минут и завершится в 12:51.