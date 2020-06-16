Правда ли то, что у Юлдуз Усмановой отобрали лицензию и она под запретом?

В соцсетях появились сообщения о том, что Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова лишилась своей лицензии. В Министерстве культуры заверили, что эти слухи являются ложными, сообщает Podrobno.uz.

Интернет-пользователи пишут, что лицензия певицы была отозвана, а на трансляцию ее клипов по телевидению наложен запрет.

Информационная служба Министерства культуры выступила с официальным опровержением, назвав такие сообщения необоснованными. В ведомстве заверили, что Юлдуз Усманова продолжает работу и никаких ограничений ее творческой деятельности не ставится.

Напомним, что в начале мая певица оказалась в центре скандала из-за опубликованного ею же самой в соцсетях видеоролика. Юлдуз Усманова возмутилась отказом сотрудников правоохранительных органов отправить собранный ею гуманитарный груз для Сырдарьинской области в ночное время. Резкие высказывания народной артистки осудили в ГУВД Ташкента, МВД и в Министерстве культуры.