» » » Правда ли то, что у Юлдуз Усмановой отобрали лицензию и она под запретом?
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  • 16 июнь 2020 13:41
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Правда ли то, что у Юлдуз Усмановой отобрали лицензию и она под запретом?

Правда ли то, что у Юлдуз Усмановой отобрали лицензию и она под запретом?В соцсетях появились сообщения о том, что Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова лишилась своей лицензии. В Министерстве культуры заверили, что эти слухи являются ложными, сообщает Podrobno.uz.

 

Интернет-пользователи пишут, что лицензия певицы была отозвана, а на трансляцию ее клипов по телевидению наложен запрет.

 

Информационная служба Министерства культуры выступила с официальным опровержением, назвав такие сообщения необоснованными. В ведомстве заверили, что Юлдуз Усманова продолжает работу и никаких ограничений ее творческой деятельности не ставится.

 

Напомним, что в начале мая певица оказалась в центре скандала из-за опубликованного ею же самой в соцсетях видеоролика. Юлдуз Усманова возмутилась отказом сотрудников правоохранительных органов отправить собранный ею гуманитарный груз для Сырдарьинской области в ночное время. Резкие высказывания народной артистки осудили в ГУВД Ташкента, МВД и в Министерстве культуры.


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