Пенсионер изготавливал боеприпасы на дому в Кибрае

В доме 67-летнего мужчины обнаружены патроны, гильзы, два вида пороха и детали для изготовления патронов. Против него возбуждено уголовное дело.
7 июня примерно в 15:30 часов в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники ОВД задержали 67-летнего гражданина К.Т, хранившего и изготавливавшего боевые припасы у себя дома. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД.
В частности, были обнаружены и изъяты:
- 19 цельных патронов калибром 12х76;
-9 гильз калибром 12х76;
- 2 вида пороха весом примерно по 100 грамм;
- 1,5 грамма различной величины дроби;
- 8 деталей, предназначенных для изготовления патронов.
По данному факту Следственным отделом при ОВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.248 (Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) УК РУз. В настоящее время ведется предварительное следствие.
В департаменте также напомнили, что лица, добровольно сдавшие оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от ответственности.