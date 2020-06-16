» » » Пенсионер изготавливал боеприпасы на дому в Кибрае
﻿
  • 16 июнь 2020 11:31
  • 55

Пенсионер изготавливал боеприпасы на дому в Кибрае

В доме 67-летнего мужчины обнаружены патроны, гильзы, два вида пороха и детали для изготовления патронов. Против него возбуждено уголовное дело.

 

Пенсионер изготавливал боеприпасы на дому в Кибрае


7 июня примерно в 15:30 часов в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники ОВД задержали 67-летнего гражданина К.Т, хранившего и изготавливавшего боевые припасы у себя дома. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД.

 

В частности, были обнаружены и изъяты:


- 19 цельных патронов калибром 12х76;
-9 гильз калибром 12х76;
- 2 вида пороха весом примерно по 100 грамм;
- 1,5 грамма различной величины дроби;
- 8 деталей, предназначенных для изготовления патронов.

 

Пенсионер изготавливал боеприпасы на дому в Кибрае

 

«Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, изъятые у К.Т. патроны годны к производству выстрела, а гильзы для производства не пригодны», — говорится в сообщении.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.248 (Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) УК РУз. В настоящее время ведется предварительное следствие.

 

Пенсионер изготавливал боеприпасы на дому в Кибрае

 

В департаменте также напомнили, что лица, добровольно сдавшие оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от ответственности.


Похожие статьи:
﻿
Мать задержана при попытке продать 13-летнего сына

Мать задержана при попытке продать 13-летнего сына

Новости Узбекистана
﻿
При обыске обнаружены боевые припасы

При обыске обнаружены боевые припасы

Новости Узбекистана
﻿
Выявлен наркопритон, возбуждено уголовное дело

Выявлен наркопритон, возбуждено уголовное дело

Новости Узбекистана
﻿
В следственном департаменте рассказали о смерти Гавхар Шариповой

В следственном департаменте рассказали о смерти Гавхар Шариповой

Новости Узбекистана
﻿
МВД предлагает добровольно сдать оружие и боеприпасы

МВД предлагает добровольно сдать оружие и боеприпасы

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика