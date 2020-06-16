Тестовые экзамены в вузах страны стартуют 1 августа

"В этом году мы планировали начать тестовые испытания с 5 августа, но затем решили сделать все возможное и запустить тестирование с 1 августа. Для нас сейчас самое главное – провести регистрацию всех абитуриентов и подготовится к проведению экзаменов", – подчеркнул он.
По его словам, в этом году тестовые вопросы были упрощены.
"Обычно 30 вопросов распределялись следующим образом: 6 простых, 18 средних и 6 сложных. В тестах этого года абитуриент получит 9 простых, 18 средних и 3 сложных вопроса", – сказал Мусаев.
Отметим, что прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 20 июля. Само тестирование пройдет по двум предметам, поступающих разделят на три смены.