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  • 16 июнь 2020 10:00
  • 43

Тестовые экзамены в вузах страны стартуют 1 августа

Тестовые экзамены в вузах страны стартуют 1 августа

Тестовые экзамены в вузах страны стартуют 1 августа, сообщил в ходе брифинга заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев.

 

"В этом году мы планировали начать тестовые испытания с 5 августа, но затем решили сделать все возможное и запустить тестирование с 1 августа. Для нас сейчас самое главное – провести регистрацию всех абитуриентов и подготовится к проведению экзаменов", – подчеркнул он.

 

По его словам, в этом году тестовые вопросы были упрощены.

 

"Обычно 30 вопросов распределялись следующим образом: 6 простых, 18 средних и 6 сложных. В тестах этого года абитуриент получит 9 простых, 18 средних и 3 сложных вопроса", – сказал Мусаев.

 

Отметим, что прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 20 июля. Само тестирование пройдет по двум предметам, поступающих разделят на три смены.

 

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