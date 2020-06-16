В Узбекистане перестали отправлять людей, переболевших коронавирусом, на дополнительную 14-дневную реабилитацию, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление Минздрава.

По данным министерства, ранее после полного курса лечения в течение 14 дней и выведения вируса из организма, в Узбекистане пациентов отправляли на дополнительную 14-дневную реабилитационную практику, которая использовалась только в качестве меры предосторожности.

"Даже в развитых странах мира нет такой практики, там госпитализируют только тяжело больных, в остальных случаях пациенты остаются дома и получают необходимые рекомендации врачей по приему лекарств", – отметили в министерстве.

В Узбекистане, добавили в Минздраве, больные лечатся бесплатно под строгим наблюдением врачей.

"После окончания курса лечения пациент сдает тест на коронавирус. Даже после отрицательных анализов эти образцы затем повторно анализируются в специальной вирусологической лаборатории. Только после такого углубленного исследования становится понятно, выздоровел ли пациент и безопасен ли он для общества", – подчеркнули в министерстве.

В свою очередь подобное тестирование также проходят все медицинские работники, которые лечили больных с COVID-19.

"Опыт показал, что реабилитация оказалась не нужна. На 14-дневную реабилитацию отправляли пациентов, которые полностью вылечились от коронавируса, но в этот период повторного заражения не было. Исходя из этого, Узбекистан отказался от 14-дневной реабилитации пациентов", – заключили в Минздраве.