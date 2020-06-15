Если в садик пойдем, то не раньше августа

Такое решение принято с целью тщательной подготовки государственных ДОО к приему детей, а также полного обеспечения санитарно-гигиенических правил и мер безопасности.

В частности, проведение регулярной дезинфекции зданий, оснащение входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «коридорами».

Сотрудники должны носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудникам и воспитанникам при температуре тела 37 градусов и выше, а также при наличии признаков инфекции запрещается посещать ДОО.

Напомним, что частные детские сады возобновляют свою работу с 15 июня. При этом, отменяется требование о присутствии в одной группе не более 15 человек.

Ответственность за строго соблюдение требований карантина возложена на администрацию ДОО, родителей или опекунов детей.