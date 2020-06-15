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  • 15 июнь 2020 8:54
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Если в садик пойдем, то не раньше августа

Такое решение принято с целью тщательной подготовки государственных ДОО к приему детей, а также полного обеспечения санитарно-гигиенических правил и мер безопасности.  

 

Если в садик пойдем, то не раньше августа

 

В частности, проведение регулярной дезинфекции зданий, оснащение входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «коридорами».  

 

Сотрудники должны носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудникам и воспитанникам при температуре тела 37 градусов и выше, а также при наличии признаков инфекции запрещается посещать ДОО.  

 

Напомним, что частные детские сады возобновляют свою работу с 15 июня. При этом, отменяется требование о присутствии в одной группе не более 15 человек.   

 

Ответственность за строго соблюдение требований карантина возложена на администрацию ДОО, родителей или опекунов детей.


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