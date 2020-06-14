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  • 14 июнь 2020 22:11
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Президент поручил подготовить предложения по введению аналога ЕГЭ

Президент поручил подготовить предложения по введению аналога ЕГЭ

В Узбекистане в ближайшие годы планируется ввести единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщает Podrobno.uz.

 

Шавкат Мирзиёев поручил Государственному центру тестирования и Министерству народного образования до 1 сентября 2020 года разработать и внести в Администрацию президента предложения об унификации итоговой государственной аттестации выпускников общеобразовательных учреждений и вступительных экзаменов в высшие образовательные учреждения с введением единого экзамена.

 

Напомним, что в апреле на портале для обсуждения правовых актов появился документ о введении в стране обязательного ЕГЭ за счет проведения тестирования.

 

Тестирование предлагалось проводить в апреле – мае. Выпускники школ будут сдавать тесты по трем обязательным предметам и двум предметам, соответствующим выбранной ими специальности бакалавриата.


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