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  • 14 июнь 2020 22:00
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В Узбекистане режим карантина продлен до 1 августа

В Узбекистане режим карантина продлен до 1 августаРешением Специальной республиканской комиссии режим карантина продлен до 1 августа 2020 года.

 

Сохраняется разделение регионов на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны, а также все действующие санитарные требования. Включая ношение масок, требования к использованию антисептиков и соблюдение социальной дистанции.

 

В случае обнаружения коронавирусной инфекции в разрешенном к работе объекте (общепит, строительство, сфера услуг и т.п.), объект будет нести все расходы связанные с содержанием зараженных лиц и объектов под карантином.

 

Также, с 1 августа начинают работу государственные детские сады.

 

С 15 июня отменяется ограничение на занятия в количестве не более 15 человек для негосударственных дошкольных образовательных учреждений в "желтых" и "зеленых" зонах.


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