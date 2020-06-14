Узбекистан возобновляет международное авиасообщение

В Узбекистане с 15 июня возобновляется авиасообщение с другими странами, следует из решения Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса.

Авиасообщение восстанавливается со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Въезд и выезд из Узбекистана в эти страны разрешается:

·сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей;

·специалистам иностранных компаний и других организаций, работающих в Узбекистане в рамках инвестиционных проектов;

·для получения лечения;

·лицам, имеющих близких родственников или тяжело больных родственников за границей;

·лицам, направляющиеся в другие страны транзитом через Узбекистан, по запросу дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;

·иностранным гражданам, зарегистрированным в Узбекистане, лицам без гражданства, а также гражданам Узбекистана с регистрацией в других странах.

Кроме того, из Узбекистана можно вылетать в другие страны в целях учебы или работы.

«Зеленые», «желтые» и «красные» авиарейсы

В категорию стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией («зеленые» рейсы) вошли Япония, Южная Корея, Китай и Израиль. Если прибывающие находились в этих странах в течение 14 дней, то по прилету их не будут помещать на карантин.

В категорию стран, где снижается число случаев коронавируса, вошли страны Европейского союза, Малайзия, Таиланд и Сингапур («желтые» рейсы). Если прибывающие находились в этих странах в течение 14 дней, то их по прилету возьмут на домашний карантин.

В категорию стран, где не снижается число случаев коронавируса, вошли остальные страны, в том числе ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ («красные», эвакуационные рейсы). По прилету пассажиры будут помещаться на 14-дневный карантин.

Авиабилеты не будут продаваться пассажирам, если они прибывают транзитом из стран с тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуацией или если они находились менее 14 дней подряд в странах со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

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