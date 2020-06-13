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  • 13 июнь 2020 10:20
  • 37

Официально: Абитуриенты смогут выбрать до 5 направлений образования

Абитуриентам предоставлена возможность выбора до пяти направлений образования с одинаковыми блоком предметов, по которым сдаются тестовые испытания, и последовательностью предметов.

 

Официально: Абитуриенты смогут выбрать до 5 направлений образования

 

А также, вступительные тестовые испытания проводятся по двум предметам, соответствующим выбранному абитуриентом направлению образования.

 

Изменились сроки регистрации абитуриентов

 

Регистрация абитуриентов будет осуществляться с 20 июня по 20 июля текущего года (включительно) следующими способами:

 

В регионах, определенных Республиканской специальной комиссией – через Государственные центры услуг.

 

Во всех регионах:

• через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz/ru);

• через официальный сайт Государственного центра тестирования (abitur.dtm.uz).


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