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  • 13 июнь 2020 10:01
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Утверждены квоты приема в вузы Узбекистана

Принято  Постановление Президента «О параметрах государственного порядка приема в высшие учебные заведения Республики Узбекистан на 2020/2021 учебный год».

 

Утверждены квоты приема в вузы Узбекистана

 

Об этом сообщает информационная служба Министерства высшего и среднего специального образования.

 

Постановлением  Президента утверждены квоты приема в вузы страны на 2020/2021 учебный год:

 

1.По подготовке бакалавров:

 

- дневная форма обучения - 103 575 человек (в прошлом году было 80 430 человек);

 

- для заочного обучения - 31 350 человек (19 985);

 

- для вечернего обучения - 5 025 чел (1 985).

 

2.По подготовке магистратров - 10 425 человек (7 695).


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