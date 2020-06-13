Утверждены квоты приема в вузы Узбекистана

Принято Постановление Президента «О параметрах государственного порядка приема в высшие учебные заведения Республики Узбекистан на 2020/2021 учебный год».

Об этом сообщает информационная служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Постановлением Президента утверждены квоты приема в вузы страны на 2020/2021 учебный год:

1.По подготовке бакалавров:

- дневная форма обучения - 103 575 человек (в прошлом году было 80 430 человек);

- для заочного обучения - 31 350 человек (19 985);

- для вечернего обучения - 5 025 чел (1 985).

2.По подготовке магистратров - 10 425 человек (7 695).