Контрабанда терпит фиаско

С теми, кто честно жить не хочет, не в ладах с законом и совестью, сотрудники Государственного таможенного комитета совместно с правоохранительными органами ежедневно ведут борьбу, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

В Кибрайском районе Ташкентской области в результате оперативных мероприятий на днях предотвращен незаконный оборот 1 756 косметических средств 30 разновидностей общей стоимостью 612 миллионов сумов.

Во время осмотра приграничной территории обнаружены 17 картонных коробок с косметикой импорт-ного производства. Кому они предназначались — долго ломать голову не пришлось. За контрабандным товаром на автомобиле «Каптива» через несколько часов подъехал гражданин А. О.

Мужчина был задержан в установленном порядке, а товар изъят в качестве вещественного доказательства.