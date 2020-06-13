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  • 13 июнь 2020 9:37
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Контрабанда терпит фиаско

С теми, кто честно жить не хочет, не в ладах с законом и совестью, сотрудники Государственного таможенного комитета совместно с правоохранительными органами ежедневно ведут борьбу, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

 

Контрабанда терпит фиаско

 

В Кибрайском районе Ташкентской области в результате оперативных мероприятий на днях предотвращен незаконный оборот 1 756 косметических средств 30 разновидностей общей стоимостью 612 миллионов сумов.

 

Во время осмотра приграничной территории обнаружены 17 картонных коробок с косметикой импорт-ного производства. Кому они предназначались — долго ломать голову не пришлось. За контрабандным товаром на автомобиле «Каптива» через несколько часов подъехал гражданин А. О.

 

Мужчина был задержан в установленном порядке, а товар изъят в качестве вещественного доказательства. 


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