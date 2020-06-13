Выпускной вечер для узбекских школьников пройдет 13 июня онлайн

В этом году из-за пандемии коронавируса дети с середины марта учились дистанционно, последний звонок для них тоже прозвучал онлайн.



Выпускной вечер для школьников Узбекистана пройдет 13 июня онлайн, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.Мероприятие начнется в 18.00 по ташкентскому времени. Его организуют Министерство народного образования республики, телеканал UzReport TV и хокимият столицы.

"Этот праздник бывает лишь раз в жизни каждого человека. И чтобы этот день запомнился, мы постараемся сделать выпускникам замечательный подарок, — говорится в публикации. — Уважаемые родители! Просим вас организовать для своего ребенка, окончившего школу, незабываемый праздничный вечер дома вместе со всеми членами семьи".

Ранее на Telegram-канале UzReport сообщалось, что ребят поздравят учителя, директора школ и представители общественности, а также звезды эстрады.

В этом году из-за пандемии коронавируса узбекские школьники с середины марта учились дистанционно, последний звонок для них тоже прозвучал онлайн.