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  • 13 июнь 2020 9:10
  • 97

Выпускной вечер для узбекских школьников пройдет 13 июня онлайн

В этом году из-за пандемии коронавируса дети с середины марта учились дистанционно, последний звонок для них тоже прозвучал онлайн.

Выпускной вечер для узбекских школьников пройдет 13 июня онлайн

 

Выпускной вечер для школьников Узбекистана пройдет 13 июня онлайн, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

Мероприятие начнется в 18.00 по ташкентскому времени. Его организуют Министерство народного образования республики, телеканал UzReport TV и хокимият столицы.

 

"Этот праздник бывает лишь раз в жизни каждого человека. И чтобы этот день запомнился, мы постараемся сделать выпускникам замечательный подарок, — говорится в публикации. — Уважаемые родители! Просим вас организовать для своего ребенка, окончившего школу, незабываемый праздничный вечер дома вместе со всеми членами семьи".

 

Ранее на Telegram-канале UzReport сообщалось, что ребят поздравят учителя, директора школ и представители общественности, а также звезды эстрады.

 

В этом году из-за пандемии коронавируса узбекские школьники с середины марта учились дистанционно, последний звонок для них тоже прозвучал онлайн.


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